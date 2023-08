Incendi: Tajani, governo non lascerà soli territori colpiti dal fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo non lascerà soli i territori colpiti dal fuoco in Sardegna. Lo ha scritto su Twitter il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Sono 11 gli aerei anti-incendio che stanno sorvolando la Sardegna", ha scritto Tajani. "Sono in contatto con il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, stanno compiendo ogni sforzo per mettere in sicurezza i cittadini", ha aggiunto il vicepremier, spiegando che gli "eeventuali responsabili saranno puniti". (Res)