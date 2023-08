Strage Bologna: bufera su De Angelis, Rocca "parla a titolo personale, valuterò" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Pd al M5s, da Alleanza Verdi-Sinistra a Italia Viva-Azione si sollecita un intervento del governatore Francesco Rocca e una presa di distanza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia. Inoltre, dopo la protesta dell'Anpi viene annullato anche un evento a Montauro, in provincia di Catanzaro, a cui avrebbe dovuto partecipare De Angelis. "Al fine di evitare ogni polemica e strumentalizzazione di alcun genere, l'evento previsto per questa sera è annullato". spigano gli organizzatori. Così la bufera che ha investito De Angelis, porta il presidente Rocca a intervenire. De Angelis "ha parlato a titolo personale, mosso da una storia familiare che lo ha segnato profondamente e nella quale ha perso affetti importanti - sostiene Rocca -. Si è espresso sulla sua pagina Facebook da privato cittadino e non nella sua carica istituzionale". Rocca poi precisa: De Angelis "ha un ruolo tecnico per il quale è stato scelto vista la sua pluriennale esperienza professionale e che non ha nulla a che fare con l’indirizzo politico dell'Istituzione che mi onoro di rappresentare - sottolinea -. Essendo il dialogo il faro del mio operato, valuterò con attenzione nei prossimi giorni il da farsi, solo dopo aver incontrato Marcello De Angelis". (segue) (Rer)