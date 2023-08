Strage Bologna: bufera su De Angelis, Rocca "parla a titolo personale, valuterò" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rocca, inoltre, non si è preso solo il giusto tempo per poter riflettere e incontrare De Angelis, ma ha affrontato anche il tema scottante delle stragi durante gli anni di Piombo. "Partiamo dal fatto che le sentenze si rispettano e, vista la mia professione di avvocato, non posso che ribadire questo - ha aggiunto il governatore -. La stagione delle stragi in Italia, di cui Bologna è stato l’episodio più straziante, è ancora una ferita aperta per il nostro Paese. La bomba del 2 agosto mirava a sovvertire l’ordine democratico e i valori costituzionali a noi tanto cari. Una pagina di storia dolorosa e segnata da presenze e ombre inquietanti". Ma il rispetto per le sentenze, secondo Rocca "non esime dalla capacità e volontà di ricerca continua della verità, specialmente su una stagione torbida dove gli interessi di servizi segreti, apparati deviati e mafia si sono incontrati". Rocca si dice convinto che "chi rappresenta le Istituzioni abbia il dovere di denunciare, in prima battuta, l'orrore per il gesto e rispettare il dolore per le vittime, esprimendo solidarietà ai familiari e condannando la violenza. Cosa che, come ogni anno anche in altre vesti, ho fatto sentitamente e non per circostanza", conclude. De Angelis, va ricordato, è stato nominato dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, responsabile della comunicazione. E come altri dello staff, ha lavorato anche nella Croce Rossa di cui lo stesso Rocca è stato presidente. Inoltre, è stato anche deputato e senatore. In gioventù, De Angelis, ha militato in gruppi di estrema destra. (segue) (Rer)