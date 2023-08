Business news: Brasile-Arabia Saudita, firmati 25 accordi di cooperazione durante Forum di investimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita e il Brasile hanno firmato un totale di 25 accordi tesi a rafforzare la cooperazione in diversi settori durante il Forum di investimento Brasile-Arabia Saudita, organizzato dalla Federazione delle industrie dello Stato di San Paolo, che si è svolto nella città brasiliana. Lo ha riferito il quotidiano saudita "Arab News", specificando che il Forum riguardava vari settori tra cui quello petrolchimico, sanitario, della difesa, alimentare, immobiliare, turistico, agricolo e di dissalazione dell'acqua. L'evento ha visto la partecipazione del vicepresidente e ministro dello Sviluppo, industria, commercio e servizi del Brasile, Geraldo Alckmin, e del governatore dello stato di San Paolo, Tarcisio de Freitas, oltre al ministro degli Investimenti di Riad, Khalid al Falih. Inoltre, si sono svolte alcune sessioni su temi riguardanti i trasporti, la logistica, le miniere, le industrie alimentari, l'assistenza sanitaria, lo sport e l'intrattenimento. Durante il Forum, poi, è stata presentata una piattaforma per le aziende saudite e brasiliane tesa allo "scambio di competenze, alla valutazione di opportunità di cooperazione e alla valutazione delle possibilità di investimento nei due Paesi". Inoltre, è in programma per la giornata di oggi una tavola rotonda Brasile-Arabia Saudita per discutere di opportunità di investimento e per promuovere le relazioni tra i due Paesi attraverso il rafforzamento degli sforzi tesi allo sviluppo dei legami economici e di investimento. (Res)