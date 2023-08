Business news: Cile, attività economica a giugno in calo dell’1 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indice mensile di attività economica in Cile (Imacec) ha registrato un calo dell’1 per cento a giugno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Lo riferisce la Banca centrale, secondo cui si tratta del quinto calo consecutivo. A maggio e aprile l’indice aveva registrato cali rispettivamente del 2 e dell’1,1, per cento. A marzo del 2,1 per cento e a febbraio dello 0,5 per cento. A gennaio si era invece registrata una crescita dello 0,4 per cento. (Res)