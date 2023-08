Business news: Brasile, Lula, non possiamo fare a meno di trivellare pozzi sul margine equatoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile non può fare a meno di trivellare pozzi di petrolio nella regione nota come margine equatoriale, fascia costiera nel nord del Paese tra gli stati di Amapá e Rio Grande Nord. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso di un'intervista con i giornalisti delle radio della regione amazzonica. Secondo il capo dello stato Amapá può "continuare a sognare" con questa possibilità, perché, se ci sono petrolio e gas nella regione della foce del Rio delle Amazzoni, si discuterà su come sfruttare le risorse naturali senza danneggiare nessuna specie amazzonica. "Penso che sia una decisione molto importante dello Stato brasiliano. Non possiamo smettere di fare ricerche. Se c'è quello che pensiamo ci sia, prenderemo ulteriori decisioni e faremo il possibile per esplorarlo", ha detto. "Dobbiamo capire come esplorare ed evitare un disastro, in modo da non danneggiare le nostre coste oceaniche", ha concluso. (Res)