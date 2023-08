Città metropolitana Roma: ad Anzio e Nettino più controlli Polizia per agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, è stato effettuato il primo servizio di pattugliamento congiunto con la Polizia Locale di Anzio. "Sarà organizzato, inoltre, un servizio di vigilanza stradale finalizzato alla prevenzione delle violazioni al codice della strada con particolare attenzione alla tematica della circolazione stradale senza assicurazione civile o con revisione automobilistica scaduta - aggiunge il vicesindaco metropolitano di Roma, Pierluigi Sanna -. Abbiamo preso un impegno con chi oggi guida queste due nostre stupende comunità: l'impegno è a non lasciarli soli, soprattutto nel periodo estivo. I controlli, vista la massiccia presenza di turisti, sono quantomai necessari ed è bene che il massimo numero di agenti venga messo a disposizione di un territorio che oggi ne reclama a gran voce la presenza. Ringrazio sin da subito la Comandante Martire e tutto il personale che riuscirà ad impiegare al fianco della Polizia Locale ma anche dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza - aggiunge Sanna -. Al fine di incrementare, in via permanente, il controllo sul territorio di Anzio e Nettuno saranno stanziate inoltre, dalla Città Metropolitana di Roma adeguate risorse economiche per l'attivazione di sistemi di video-sorveglianza ambientale che la Procura ritiene molto utili, per questo ho già sentito il consigliere Ferraro. Con il consigliere Parrucci invece ci siamo sentiti non solo per incrementare i già numerosi investimenti sulle scuole di Anzio e Nettuno che ricadono nelle nostre competenze ma anche per avviare in esse numerosi progetti per la diffusione della cultura della legalità", conclude. (Com)