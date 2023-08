Business news: Brasile-Arabia Saudita, ministro Agricoltura Favaro in missione a Riad per attrarre nuovi investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura del Brasile, Carlos Favaro, ha effettuato una visita in Arabia Saudita, alla guida di una missione governativa con l'obiettivo di attrarre investimenti stranieri da fondi internazionali per l'espansione di progetti di sostenibilità nell'agricoltura brasiliana. Il ministro è stato ricevuto dall'amministratore delegato della Società di investimento saudita per l'agricoltura e l'allevamento Salic, Mohammed bin Mansour Al-Mousa. Nel corso dell’incontro, riferisce un comunicato, sono state discusse le aree di cooperazione nel settore della sicurezza alimentare, dell'agricoltura e dell'allevamento. (Res)