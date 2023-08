Strage Bologna: bufera su De Angelis, Rocca "parla a titolo personale, valuterò"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno dopo il post delle polemiche sulla strage di Bologna, in cui afferma di "sapere per certo" che gli ex Nar "non c’entrano nulla" con l'attentato del 2 agosto 1980, Marcello De Angelis resta al suo posto come responsabile della comunicazione Istituzionale della Regione Lazio. Almeno per il momento. Il presidente Francesco Rocca, infatti, prende tempo annunciando che "valuterà con attenzione nei prossimi giorni il da farsi", solo dopo averlo incontrato: "ha parlato a titolo personale". Dal canto suo De Angelis non arretra, anzi questa mattina rilancia quanto scritto e difende il diritto di esprimere il suo pensiero: "Se dovrò pagare per questo e andare sul rogo come Giordano Bruno per aver violato il dogma, ne sono orgoglioso", scrive ancora su Facebook. Il primo post di De Angelis, invece, risale a ieri, pochi giorni dopo il 43esimo anniversario dell’attentato alla stazione centrale, in cui afferma di conoscere la “verità” sui fatti avvenuti il 2 agosto del 1980. Per la strage in cui persero la vita 85 persone e 200 rimasero ferite, sono stati condannati in via definitiva tre ex Nar (Nuclei armati rivoluzionari): Valerio Fioravanti e Francesca Mambro all’ergastolo, Luigi Ciavardini, diventato poi cognato dello stesso De Angelis, a 30 anni. Ma secondo il responsabile della comunicazione, gli ex Nar sono innocenti. Solo pochi giorni fa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel 43esimo anniversario dell’attentato, ha sottolineato “la matrice neofascista” della strage, accertata nei processi. Il caso tiene banco e diventa nazionale, con le opposizioni che attaccano duramente e chiedono a gran voce le dimissioni di De Angelis. (segue) (Rer)