Strage Bologna: bufera su De Angelis, Rocca "parla a titolo personale, valuterò" (4)

19 luglio 2021

- L'intervento di Rocca è arrivato in serata, dopo una giornata di polemiche. Per la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein le parole di De Angelis sono "ignobili. Se non riescono a farlo i vertici della Regione Lazio, sia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a prendere provvedimenti immediati - afferma la leader Pd -. È grave che Meloni il giorno della commemorazione non sia riuscita a dire che quella di Bologna sia stata una strage neofascista, sarebbe gravissimo se continuasse a permettere ai suoi sodali di stravolgere la verità processuale. Ponga fine, una volta per tutte, a questa scellerata aggressione alla storia". Per il Pd "la verità sulla strage di Bologna non si cancella e chi non riconosce la matrice fascista non è adatto a ricoprire incarichi istituzionali di alcun tipo. Vale per tutte e per tutti, anche per il presidente della Regione Lazio. Rocca allontani De Angelis o faccia un passo indietro". Il M5s del Lazio, in una nota, sostiene che "negare la matrice neofascista della strage e una verità giudiziaria che diverse sentenze hanno appurato è già di per sé grave, diventa gravissimo quando a scrivere tali affermazioni è il portavoce del presidente della Regione Lazio". Meloni "dice di voler costruire un partito conservatore moderno e democratico. Alcuni passi, soprattutto in politica estera, vanno in questa direzione. Ma se la sua classe dirigente rimane quella dei De Angelis e company questa transizione è destinata a fallire", attacca il leader di Azione Carlo Calenda. A sostegno di De Angelis, invece, è intervenuto l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, che su Facebook ha condiviso il post del responsabile della comunicazione. "Il coraggio di Marcello De Angelis sulla Strage di Bologna", scrive Alemanno a commento, raccogliendo così l'invito dello stesso De Angelis: "a questo post non basta mettere un 'mi piace', dovete rilanciarlo e condividerlo". (Rer)