Business news: Brasile, Tim registra utile netto di 120 milioni di euro nel secondo trimestre

- La compagnia di telecomunicazioni Tim ha registrato un utile netto di 626 milioni di real (120 milioni di euro) nelle operazioni in Brasile nel secondo trimestre del 2023. Si tratta di un aumento del 124,1 per cento su anno nel confronto annuale. Lo riferisce l'azienda in un comunicato. I ricavi netti sono stati pari a 5,86 miliardi di real (1,12 miliardi di euro) nel secondo trimestre, per un aumento del 9,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. I ricavi della telefonia mobile sono aumentati del 9,7 per cento su anno, a 5,37 miliardi di real (1 miliardo di euro) mentre i ricavi della telefonia fissi sono aumentati del 6,5 per cento, a 323 milioni di real (62 milioni di euro). Nel periodo l'utile Ebitda (al netto di interessi, tasse, ammortamenti e ammortamenti) è aumentato del 17,2 per cento a 2,9 miliardi di (556 milioni di euro). (Res)