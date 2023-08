Business news: Brasile, società portoghese Ohi presenta servizio di elitaxi a San Paolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo portoghese Ohi ha presentato Revo, il suo nuovo servizio di elitaxi per la città di San Paolo, in Brasile. Grazie al progetto, i clienti potranno utilizzare l'applicazione per prenotare un elicottero per spostarsi dalla regione di via Faria Lima, centro economico della metropoli brasiliana, verso l'aeroporto di Guarulhos o verso l'esclusivo condominio Fazenda Boa Vista, a circa 100 chilometri dal centro della città. I prezzi partono da 3.500 real (670 euro) per ciascun viaggio. In un'intervista con il quotidiano "Valor Economico", l'amministratore delegato di Revo, Joao Welsh, afferma che San Paolo "è una città che ha tutti gli ingredienti che giustificano la nostra scommessa: traffico intenso e imprevedibile, problemi di sicurezza pubblica, molta richiesta di viaggi negli aeroporti, e un grandissimo numero di milionari". Attualmente l'unica opzione per spostarsi in elicottero è affittare l'intero velivolo a un prezzo di circa 37mila real (7 mila euro). (Res)