Business news: Brasile, Petrobras, utile netto in calo del 47 per cento su anno nel secondo trimestre

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha riferito di aver registrato un utile netto di 28,7 miliardi di real (5,4 miliardi di euro) nel secondo trimestre del 2023. Il risultato è del 24,6 per cento inferiore rispetto al primo trimestre del 2023 e del 47 per cento inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando la società statale aveva registrato guadagni per 54,3 miliardi di real (10,2 miliardi di euro). Nel secondo trimestre dell'anno, inoltre, l'utile Ebitda (al netto di interessi, tasse, ammortamenti e ammortamenti) è stato di 56,7 miliardi di real (10,6 miliardi di euro), in calo del 42,3 per cento su anno. Il fatturato complessivo dell'azienda è stato di 113,8 miliardi di real (21,4 miliardi di euro), in calo del 33,4 per cento su anno. (Res)