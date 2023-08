Arabia Saudita-Marocco: principe ereditario riceve un messaggio da re Mohammed VI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha ricevuto un messaggio scritto dal re del Marocco Mohammed VI. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa”, spiegando che il messaggio riguardava “le forti e solide relazioni tra Riad e Rabat e le modalità per sostenerle e valorizzarle in vari campi”. Il messaggio è stato ricevuto a nome del principe ereditario dal ministro di Stato e membro del Consiglio dei ministri Khalid bin Abdulrahman al Issa durante un incontro con il ministro degli Esteri del Marocco Nasser Bourita. In questa occasione, i due hanno ribadito la volontà di rafforzare le relazioni bilaterali e hanno discusso di diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune.(Res)