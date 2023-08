Business news: Perù, inflazione luglio al 5,9 per cento su anno, il livello più basso da gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Perù nel mese di luglio si è attestata al 5,9 per cento su anno, il livello più basso da gennaio 2022. Lo riferisce l’Istituto nazionale di statistica e informatica (Inei). Su mese l’inflazione si è attestata allo 0,39 per cento. La Banca centrale del Perù (Bcr) ha come obiettivo un tasso di inflazione tra l’1 e il 3 per cento. Nell’ultima riunione, l’istituto ha deciso di mantenere il tasso di interesse di riferimento al 7,75 per cento. "Si prevede una tendenza al ribasso dell'inflazione su base annua nei prossimi mesi, che ci avvicinerà all'intervallo obiettivo alla fine dell’anno, raggiungendo tale intervallo all'inizio del prossimo", ha fatto sapere la Bcr a inizio luglio. (Res)