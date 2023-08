Strage Bologna: Orlando (Pd), De Angelis esplicita ciò che molta destra italiana pensa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Va ricordato, ancora - aggiunge l'ex guardasigilli -, come la storia di Ordine nuovo e quella del suo fondatore Rauti si sovrappongano a quella del Msi e che Ordine nuovo fu il luogo di incubazione di gran parte dell’eversione nera. I dirigenti della destra hanno pensato di fare i conti con questo pesante fardello minimizzando, relativizzando, sminuendo. I terroristi neri - continua - sono stati dipinti come teste calde, schegge impazzite, romantici eroi del male, da condannare in astratto, ma ai quali riconoscere in concreto la buonafede e le attenuanti della giovane età e del clima di violenza respirato in quegli anni. Con questa formuletta che ritroviamo in diverse varianti pensavano di essersela cavata. Bologna squassa questo racconto. Erano criminali, pagati da settori dei servizi, manovrati dai faccendieri della P2. Io penso che per questo sia inutile chiedere alla Meloni di prendere le distanze da De Angelis. Non lo farà e se dovesse farlo le sue parole saranno così vaghe e piene di distinguo da non riconoscere, ancora una volta la matrice neofascista della strage. L’essenza dei fatti - conclude Orlando - è che la destra eversiva non fu né rivoluzionaria né in buona fede, se mai possa essere in buona fede uno che uccide degli innocenti inermi. Fu stragista, prezzolata e al servizio di disegni turpi, e molto diversi da quelli dichiarati nella propaganda". (Rin)