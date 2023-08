Filippine: forze armate denunciano blocco cinese contro nave di rifornimento militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate delle Filippine hanno accusato oggi la Guardia costiera cinese di aver bloccato e usato idranti contro una nave di rifornimento militare filippina nel Mar cinese meridionale, condannando "azioni eccessive e offensive" contro le sue navi. La guardia costiera cinese ha ribattuto di aver attuato i controlli necessari in conformità con la legge e ha accusato le navi filippine di sconfinamento e trasporto di materiali da costruzione illegali. Secondo quanto denunciato dalle autorità Filippine l'azione è avvenuta ieri nei pressi dell’atollo Second Thomas Shoal, a 105 miglia nautiche a ovest di Palawan, nelle Filippine. Gli Stati Uniti hanno condannato la manovra di Pechino. Gli Stati Uniti, recita una nota del dipartimento di stato, stanno dalla parte degli alleati filippini di fronte alle pericolose azioni della Guardia costiera della Repubblica popolare cinese (Rpc) volte a ostacolare una missione di rifornimento filippino a Second Thomas Shoal nel Mar Cinese Meridionale.(Res)