Strage Bologna: Rocca, De Angelis parla a titolo personale, valuterò (2)

- Marcello De Angelis "ha parlato a titolo personale, mosso da una storia familiare che lo ha segnato profondamente e nella quale ha perso affetti importanti - sottolinea il presidente Rocca - . Si è espresso sulla sua pagina Facebook da privato cittadino e non nella sua carica istituzionale che, per altro non è quella di portavoce come erroneamente riportato da numerosi giornali". Rocca poi chiarisce: "la mia portavoce, infatti, è Carla Cace. Il dott. De Angelis è responsabile della Comunicazione istituzionale della Regione: un ruolo tecnico per il quale è stato scelto vista la sua pluriennale esperienza professionale e che non ha nulla a che fare con l’indirizzo politico dell'Istituzione che mi onoro di rappresentare. Essendo il dialogo il faro del mio operato, valuterò con attenzione nei prossimi giorni il da farsi, solo dopo aver incontrato Marcello De Angelis", conclude Rocca. (Com)