Agroalimentare: Lollobrigida, stanziati 2,9 milioni di euro per emergenza granchio blu

- "Abbiamo stanziato 2,9 milioni di euro, che domani formalizzeremo in Consiglio dei ministri. Martedì mattina ci incontreremo al ministero con tutte le associazioni, insieme ai dirigenti e definiremo in maniera puntuale esattamente quali sono gli interventi da programmare e le aree che riteniamo idonee per affrontare l'emergenza". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità e delle Foreste Francesco Lollobrigida, a Porto Tolle in Veneto nella sede del Consorzio cooperative pescatori del Polesine, dove ha incontrato le associazioni, categorie e rappresentanti delle cooperative interessate al provvedimento a sostegno al contrasto al granchio blu che verrà discusso nel corso del Consiglio dei ministri in programma domani. (segue) (Rin)