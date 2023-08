Catania: Crosetto su aeroporto, grazie in particolare a donne e uomini Aeronautica militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alla crisi dell’aeroporto di Catania "tutti quelli che potevano fare qualcosa per aiutare l’hanno fatto, senza perdere tempo in dichiarazioni o critiche", sottolinea su Twitter il ministro della Difesa, Guido Crosetto che aggiunge: "In primis le donne e gli uomini della Difesa e dell'Aeronautica militare in particolare. Grazie a tutti loro". (Rin)