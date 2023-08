Pantheon: Santanchè, numeri dimostrano altra vittoria di governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il turismo culturale è la seconda motivazione di vacanza in Italia, il turista culturale spende di più al giorno del turista medio italiano: 93 euro medi contro 74". Lo dichiara il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. "Giusta quindi - spiega - l’intuizione del ministro Sangiuliano di mettere a pagamento il biglietto per l’ingresso al Pantheon e lo dimostrano gli oltre 230 mila visitatori che a luglio lo hanno visitato. Questa - prosegue - è un’altra vittoria del governo Meloni cha ha dimostrato come i turisti siano disposti a pagare per le nostre bellezze culturali. Dobbiamo quindi, da un lato imparare a tutelarle maggiormente, ma dall’altro anche sfruttarne al meglio tutte le potenzialità. In un'ottica di programmazione presente e futura dobbiamo pensare di applicare un ticket in ingresso anche per altri siti, perché - conclude il ministro - questo può avere ricadute importanti non solo sulla cultura e sul turismo ma anche sul territorio, sull’economia e sulla società". (Rin)