Russia-Ucraina: Peskov, Mosca vuole solo i territori che sono russi in base a sua Costituzione

- La Russia vuole controllare solo quei territori che sono russi in base alla sua Costituzione. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un'intervista al quotidiano statunitense “New York Times”. "No", ha risposto Peskov quando gli è stato chiesto se la Russia abbia intenzione di aggiungere altri territori ucraini al suo controllo. "Vogliamo solo controllare tutto il territorio che ora abbiamo definito nella nostra Costituzione come nostro". Dei referendum sull'adesione alla Russia sono stati condotti nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk (Dpr e Lpr), nonché nelle regioni di Zaporizhzhia e Kherson dal 23 al 27 settembre 2022. Il 30 settembre 2022, il presidente russo Vladimir Putin e i governatori russi di queste regioni hanno firmato i trattati di adesione alla Russia. Il 4 ottobre 2022 Putin ha firmato le leggi di ratifica dei trattati.(Rum)