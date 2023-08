Latina: sindaco Itri ritira deleghe assessori, Calandrini (Fd'I) "gravissimo comportamento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Itri, in provincia di Latina, Giovanni Agresti ha ritirato le deleghe assessorili a Fd'I dopo la mancata partecipazione al consiglio comunale sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio. "Trovo davvero grave il comportamento del sindaco di Itri Agresti di ritirare le deleghe assessorili a FdI dopo la mancata partecipazione al consiglio comunale. Quell'azione voleva essere proprio una presa di posizione nei confronti del primo cittadino per l'ostruzionismo portato avanti nei confronti di Fd'I e dei progetti del partito ogni volta non considerati". Lo dichiara in una nota il senatore Nicola Calandrini, portavoce provinciale di Fratelli d'Italia Latina e presidente della commissione Bilancio. "Anche in questo caso questioni come il piano antenne o l'orario di chiusura dei locali non sarebbero stati considerati. E anche questa volta come altre il sindaco aveva minacciato con estrema arroganza di ritirare le deleghe. Considero questo comportamento una mancanza di rispetto verso il primo partito della maggioranza che conta al suo interno anche un assessore regionale - spiega Calandrini -. Fd'I non voleva affatto dettare l'ordine del giorno, come ha dichiarato Agresti, ma rivendicava il rispetto che merita per il lavoro svolto finora. Ordine del giorno tra l'altro condiviso in riunione di maggioranza con il sindaco e tutte le forze alleate. Invece il primo cittadino - aggiunge Calandrini - ha volutamente spaccato la maggioranza. Se il sindaco vuole governare con una nuova maggioranza deve palesarlo, è giunto il momento. Anche se ritengo non farà molta strada questa amministrazione se pensa di ingannare i cittadini itrani che hanno espresso la chiara volontà nelle scorse elezioni comunali di farsi governare prima di tutto da Fd'I". Infine, Calandrini sottolinea che "Fd'I non è legato alle poltrone e lavorerà con la trasparenza che lo ha sempre contraddistinto. Anche in questo caso il gruppo consiliare Fd'I ha dimostrato grande integrità morale, con la guida autorevole del capogruppo Di Mascolo", conclude.(Com)