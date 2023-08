Giovani: Papa ai volontari della Ggm, siate surfisti d'amore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuate a cavalcare le onde della carità, siate "surfisti dell'amore". Sono le parole che Papa Francesco ha rivolto ai 25 mila volontari della Giornata mondiale della gioventù (Gmg) incontrati questo pomeriggio al Passeio marítimo de Algés di Lisbona. "Come molti di voi sanno, e anch'io ho saputo, a Nord di Lisbona c'è una località, Nazaré, dove si possono ammirare delle onde che arrivano fino a trenta metri di altezza e sono un'attrazione mondiale, specialmente per i surfisti che le cavalcano - ha detto il Pontefice -. In questi giorni anche voi avete affrontato una vera e propria ondata: non di acqua, ma di giovani che si sono riversati in questa città. Però, con l'aiuto di Dio, con tanta generosità e sostenendovi a vicenda, avete cavalcato questa grande onda. Ed essa vi ha portati ancora più in alto. Grazie al coraggio, con cui vi siete lanciati, avete visto cose che dalla terraferma del disimpegno non si possono immaginare". Quindi è arrivata l'esortazione ai giovani di Papa Francesco: "Voglio dirvi: continuate così, continuate a cavalcare le onde della carità, siate 'surfisti dell'amore'. Il servizio della Gmg sia la prima di tante onde di bene; ogni volta sarete portati più in alto, più vicini a Dio, e ciò vi permetterà di vedere da una prospettiva migliore la vostra strada". (Civ)