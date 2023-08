Business news: Argentina, investimenti in produzione di gas e petrolio aumentati del 18 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti per la produzione di gas e petrolio in Argentina supereranno quest'anno i 10,7 miliardi di dollari, una crescita del 18 per cento rispetto al 2022. Quasi il 70 per cento degli investimenti è diretto ad attività legate al bacino non convenzionale di Vaca Muerta. Lo rivela l’agenzia di stampa “Telam”, citando i dati di uno studio privato. Alla fine del primo semestre, l'aumento della produzione petrolifera in generale è stato di quasi il 12 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, trainato dal petrolio non convenzionale, che ha segnato un incremento del 37 per cento. La produzione di gas, invece, è aumentata del 2,7 per cento, trainata essenzialmente dai giacimenti non convenzionali di Vaca Muerta, che alla fine del primo semestre registrano un incremento su anno del 10,3 per cento. (Res)