Rovereto: Bonelli (Avs), agghiacciante omicidio donna, Piantedosi garantisca sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'omicidio di Iris Setti, avvenuto ieri sera a Rovereto "è agghiacciante. La persona che ha tentato di violentarla e l'ha massacrata di botte colpendola con un sasso, era nota alle Forze dell'ordine per atti violenti e molti cittadini l'avevano denunciato per le minacce che subivano. Come è possibile che non si sia intervenuti prima?". Se lo chiede in una nota il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli. "Rovereto è una città di 40 mila abitanti che conosco bene, qui vive la mia famiglia, ed è assolutamente scoperta di presidi attivi di Polizia in particolare la sera. Il parco dove è avvenuto l'omicidio è anche luogo di spaccio che allontana famiglie e bambini", spiega. "Al ministro Piantedosi, a cui invierò una mia interrogazione parlamentare, chiedo cosa intenda fare da subito per garantire sicurezza in questa città, perché questa situazione è insostenibile. Ci troviamo di fronte ad un ennesimo femminicidio, otto giorni fa una donna è stata uccisa a colpi di accetta, le donne e tutta la popolazione vanno tutelate e a Rovereto va sconfitta l'insicurezza che sta prendendo piede tra la popolazione", conclude Bonelli. (Com)