Trasporti: Fregolent (Iv), vacanze da incubo per italiani

- "Un inizio delle vacanze da incubo per gli italiani. Eravamo facili profeti quando l'avevamo annunciato al ministro Salvini, che, sprezzante di ogni ragionevole considerazione, durante il question time al Senato ci aveva rassicurato che andava tutto bene. I fatti purtroppo lo stanno smentendo e a pagare le spese sono gli italiani". Lo dichiara la senatrice di Italia viva Silvia Fregolent, capogruppo in commissione Ambiente e Trasporti, commentando le notizie dei disservizi nei trasporti in tutto il Paese.(Rin)