Giovani: Papa Francesco incontra volontari Gmg

- Nel pomeriggio, dopo essersi congedato dal personale e dai benefattori della Nunziatura apostolica di Lisbona, il Santo Padre Francesco si è diretto in auto al Passeio marítimo de Algés per incontrare i volontari della Giornata mondiale della gioventù (Gmg). Al suo arrivo, il Papa è stato accolto dal patriarca di Lisbona. Dopo la proiezione di un video sulla Gmg, hanno luogo le testimonianze di tre volontari. Quindi, introdotto dalle parole di ringraziamento del patriarca di Lisbona, cardinale Manuel Clemente, Papa Francesco pronuncerà il suo discorso. Al termine, dopo il gesto missionario dei volontari, la recita del Padre nostro e la benedizione finale, il Santo Padre si trasferirà in auto alla base aerea di Figo Maduro per la cerimonia di congedo dal Portogallo. (Civ)