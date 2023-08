Crimea: attacco ucraino al ponte di Chongar, strutture portanti non danneggiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ponte di Chongar, tra la regione di Kherson e la Crimea, è stato colpito da una serie di missili ucraini che però non hanno danneggiato le strutture portanti. Lo ha dichiarato il governatore russo ad interim della regione di Kherson, Volodymyr Saldo, in un intervento per l’emittente “Rossija 24”. "Ci sono tre buche sul fondo stradale del ponte, che non hanno intaccato la parte portante ma hanno costretto a interrompere il traffico", ha detto Saldo. In precedenza il governatore aveva reso noto che le forze ucraine avevano attaccato il ponte e il villagio di Chongar con missili Storm Shadow.(Rum)