Difesa: concluso positivamente il salvataggio di 29 migranti con elicottero dell'Aeronautica militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viste le condizioni meteo e l'impossibilità di procedere con le operazioni di salvataggio via mare o da terra, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) della Sicilia ha attivato il Comando operazioni aerospaziali (Coa), richiedendo l'intervento dell'elicottero del 15esimo Stormo dell'Aeronautica militare. A bordo, insieme agli aero soccorritori, presente anche il personale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. La Difesa è quotidianamente impegnata a servizio dei cittadini e a sostegno delle emergenze sul territorio italiano, oltre che in operazioni fuori confini nazionali, ed è sempre pronta a intervenire con rapidità. (Com)