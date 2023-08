Strage Bologna: Orlando (Pd), De Angelis esplicita ciò che molta destra italiana pensa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voce dal sen fuggita. Le parole di De Angelis hanno esplicitato quello che molti pensano nella destra italiana e in Fratelli d’Italia a proposito della strage di Bologna". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico, Andrea Orlando. "Sono anni che si succedono dichiarazioni, convegni e persino manifestazioni per confutare le pronunce dei tribunali e rilanciare una pista araba che, sempre stando alle sentenze, fu uno dei filoni del depistaggio messo in atto. La ragione è comprensibile. La verità giudiziaria sulla strage di Bologna - prosegue - rende definitivamente impossibile una narrazione (per la verità molto fantasiosa) cara ai discendenti del Movimento sociale, la cui storia ha molti punti di contatto con quella del neofascismo e dell’eversione. Nell’ultima sentenza della corte d’Assise di Bologna, tra i mandanti della strage viene indicato il senatore Tedeschi, del Msi, appunto". (segue) (Rin)