Reddito cittadinanza: Grillo, è il futuro, mi batterò per la più bella forma di solidarietà

- "Secondo me l’idea del Reddito" di cittadinanza "funziona, deve funzionare, è stata smembrata e hanno detto poi cose non vere. Ma è il futuro". Lo ha detto il fondatore del Movimento cinque stelle, Beppe Grillo, ai microfoni di "Controcorrente" in onda questa sera su Rete4 a margine del suo spettacolo ad Altomonte. "Con l’intelligenza artificiale perderanno cento milioni di posti di lavoro nei prossimi dieci anni e ripristinare quei cento milioni, se non metti un Reddito di cittadinanza nel frattempo succederanno dei disastri. Avere un reddito tutti è la forma più bella di solidarietà e di amore verso le persone, in uno stato civile. Quindi io mi batterò per quello", ha concluso. (Rin)