Roma: disturba clienti Kebab e aggredisce carabinieri, denunciato

- Prima ha disturbato i clienti di un negozio di Kebab e poi ha aggredito i carabinieri. Per questo un 32enne è stato bloccato e denunciato per oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto questa notte in vicolo del Cinque, a Trastevere, centro di Roma. A chiamare la pattuglia il titolare del locale che li ha fermati mentre stavano transitando in zona. Alla vista dei militari, l'uomo, con precedenti per droga, li ha ingiuriati e spintonati. Per questo è stato poi fermato e denunciato. (Rer)