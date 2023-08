Migranti: Rizzetto (Fd'I), chiediamo attenta analisi per hotspot a Jalmicco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sull'hotspot a Jalmicco di Palmanova, in provincia di Udine, chiediamo un'ulteriore ed attenta analisi della location dove allestire il centro per la raccolta e l'ospitalità temporanea dei migranti arrivati in Italia, consapevoli del fatto che il governo sta lavorando in tutto il Mediterraneo e non solo per cercare di contrastare i flussi immigratori illegali, molto spesso gestiti da organizzazioni criminali. Proprio sulla tematica migranti non prendiamo lezioni da chi ha gestito in modo pessimo l'immigrazione per molti anni, lasciando al caso le politiche di riferimento al problema ed anzi, ci stupiamo di come oggi qualche esponente politico del centro destra scenda in piazza al loro fianco. Fratelli d'Italia è invece all'ascolto costante dei cittadini, preoccupati per la situazione e quindi saremo a chiedere di valutare bene, nel rispetto della geografia regionale sul tema, una attenta analisi anche con ulteriori proposte". Lo afferma in una nota Walter Rizzetto, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Friuli Venezia Giulia e presidente della commissione Lavoro della Camera insieme ai parlamentari Matteoni, Tubetti, Loperfido, Menia, Gianni Candotto coordinatore provincia Udine, ed ai consiglieri regionali Giacomelli (capogruppo Fd'I), Basso, Treleani, Balloch, Maurmair con gli assessori Amirante, Scoccimarro ed il vicepresidente Anzil. (Com)