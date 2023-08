Strage Bologna: Silvestri (M5s), parole De Angelis ignobili, Colosimo non ha nulla da dire?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole di Marcello De Angelis, portavoce del presidente della regione Lazio Francesco Rocca, sono vergognose e inaccettabili ma non mi stupiscono visto il passato del personaggio in questione", dichiara in una nota il capogruppo M5s alla Camera Francesco Silvestri. "È inaccettabile che ancora qualcuno continui a negare la matrice neofascista della strage di Bologna e provi ancora ad assolvere personaggi già condannati - come suo cognato Luigi Ciavardini - per quell'ignobile atto terroristico che ha strappato la vita a 85 persone. A nome del M5s mi domando per quanto ancora Rocca e Meloni resteranno in silenzio, visto anche l'attacco di De Angelis al presidente Mattarella. E come dovremmo interpretare il silenzio imbarazzante della presidente della commissione Antimafia? Mi stupisce che l'onorevole Colosimo non abbia nulla da dire su ciò che è successo e soprattutto che non si leggano dichiarazioni in merito da parte di nessun esponente di Fd'I o della maggioranza", conclude Silvestri.(Com)