Rovereto: Piantedosi, barbaro omicidio, chiesto a Polizia doverosi accertamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il barbaro omicidio della donna a Rovereto è un fatto gravissimo", afferma il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, esprimendo anche il più profondo cordoglio. Una donna sessantenne è infatti morta in ospedale a causa della gravità delle percosse ricevute da uno straniero senza fissa dimora di circa 40 anni già noto alle Forze dell'ordine che sabato sera, verso le 22.30, l'ha aggredita nel parco Nikolajevka di Rovereto, in Trentino. "Ho richiesto al capo della Polizia di disporre ogni necessario approfondimento e una dettagliata ricostruzione della vicenda, anche per capire se c’è stato qualcosa che non ha funzionato", spiega Piantedosi. "Questi accertamenti sono doverosi nei confronti della vittima e dei suoi familiari. Inoltre, sono necessari anche per capire cosa dobbiamo mettere ulteriormente in campo per assicurare una sempre maggiore protezione dei cittadini. Siamo già al lavoro - annuncia il ministro - per presentare a settembre un pacchetto di norme per rafforzare ancora tutti gli strumenti a disposizione delle Forze dell’ordine per contrastare i più ricorrenti fenomeni criminali e di insicurezza dei cittadini". (Rin)