Strage Bologna: Alemanno condivide post De Angelis, "il suo coraggio"

- L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, condivide su Facebook il post del responsabile della comunicazione Istituzionale della Regione Lazio, Marcello De Angelis, sulla strage di Bologna. "Il coraggio di Marcello De Angelis sulla Strage di Bologna", scrive Alemanno a commento. Le parole di De Angelis hanno scatenato polemiche e duri attacchi da parte delle opposizioni, poiché afferma di "sapere per certo" che gli ex Nar Fioravanti, Mambro e Ciavardini "non c’entrano nulla" con l'attentato del 2 agosto 1980 alla stazione centrale di Bologna. Alemanno, dal canto suo, sceglie di condividere sui suoi social il post delle polemiche, raccogliendo così l'invito dello stesso De Angelis: "a questo post non basta mettere un 'mi piace', dovete rilanciarlo e condividerlo". (Rer)