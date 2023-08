Marocco: 24 persone morte in un incidente stradale ad Azilal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In totale 24 persone sono morte in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto un minibus nella provincia di Azilal, nella regione di Beni Mellal-Khenifra, nel Marocco centrale. Lo hanno riferito le autorità locali, spiegando che il minibus trasportava i passeggeri diretti al mercato settimanale nella città di Demnate. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per determinare le circostanze che hanno causato il ribaltamento del mezzo in curva. Gli incidenti stradali sono frequenti nel Regno nordafricano. A marzo, cinque persone sono morte e 27 sono rimaste ferite, di cui 12 gravi, in un incidente stradale nei pressi della capitale Rabat. Un altro incidente lo scorso novembre ha provocato 11 morti e 43 feriti vicino alla città di Taza, nel nord-est del Paese. Nell'agosto 2022, un incidente ha provocato 23 morti e 36 feriti a est di Casablanca. Nel 2022, gli incidenti stradali hanno causato la morte di oltre 3.200 persone in Marocco, un numero in calo di circa il 7 per cento rispetto all'anno precedente, secondo le statistiche più recenti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale (Narsa).(Mar)