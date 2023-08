Bosnia: Direzione pianificazione economica, crescita industriale oltre il 4 per cento entro 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia Erzegovina potrebbe vedere una crescita della propria produzione industriale, dal 2023 al 2026, in una percentuale compresa tra il 2,2 e il 4,8 per cento. Sono le proiezioni pubblicate dalla Direzione per la pianificazione economica nazionale, secondo quanto rilancia il portale “Biznis”. Secondo l’organismo è prevista una graduale stabilizzazione, a livello globale, delle condizioni economiche. Questo di dovrebbe riflettere, nel periodo osservato, anche nell’andamento del volume della produzione, dell'occupazione e delle esportazioni. La produzione industriale in Bosnia Erzegovina dipenderà anche dalle dinamiche interne, in primo luogo quelle legate al miglioramento del contesto imprenditoriale. Quest’ultimo è un prerequisito per aumentare gli investimenti, per avere un maggiore utilizzo delle capacità esistenti e rafforzare la competitività. Con un clima economico favorevole, nel periodo osservato si prevede un aumento del numero degli occupati nel settore di circa l'1,7 per cento su base annua.(Seb)