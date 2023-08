Carceri: sceso da gru detenuto in protesta a Rebibbia, aveva minacciato di buttarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È sceso dopo ore di trattative il detenuto che questa mattina è riuscito ad arrampicarsi su una gru nel carcere di Rebibbia a Roma. Nella mattinata il detenuto del reparto G11, durante l'uscita ai passeggi, si è arrampicato sulla gru, momentaneamente presente all'interno per alcuni lavori di rito. Come spiega Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sindacato autonomo polizia penitenziaria, il detenuto, in forte stato di agitazione ha iniziato a minacciare che si sarebbe gettato nel vuoto, chiedendo un elicottero. Sono intervenuti la Polizia penitenziaria e i Vigili del fuoco. La situazione si è fortunatamente risolta:" il detenuto in questione è sceso dalla gru, grazie all'interlocuzione con la Polizia Penitenziaria presente", conclude Somma. (segue) (Com)