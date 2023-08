Carceri: sceso da gru detenuto in protesta a Rebibbia, aveva minacciato di buttarsi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stati momento di grande tensione, gestiti al meglio dal direttore e dal Personale in servizio di Polizia Penitenziaria", denuncia il Segretario generale Donato Capece, il quale evidenzia come la protesta del detenuto è "sintomatica del fatto che le tensioni e le criticità nel sistema dell'esecuzione della pena in Italia restano costanti. E che resta fondamentale dare corso a riforme davvero strutturali nel sistema penitenziario e dell'esecuzione della pena nazionale, a cominciare dall'espulsione dei detenuti stranieri, specie quelli – e sono sempre di più – che, ristretti in carceri italiani, si rendono protagonisti di eventi critici e di violenza durante la detenzione". "La situazione penitenziaria è sempre più critica – aggiunge Capece - a causa anche di una popolazione detenuta refrattaria al rispetto delle regole, abituata da anni alla consapevolezza che tutto gli è dovuto. Chiediamo l'immediata applicazione dell'articolo 14 bis dell'ordinamento penitenziario, che prevede restrizioni adatte a contenere soggetti violenti e pericolosi. Sarebbe opportuno dotare al più presto la polizia penitenziaria del taser o, comunque, di altro strumento utile a difendersi dalla violenza di delinquenti che non hanno alcun rispetto delle regole e delle persone che rappresentano lo Stato", conclude. (Com)