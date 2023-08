Russia: Peskov, nessun motivo al momento per un accordo di pace con Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono “motivi al momento” per concludere un accordo con l’Ucraina che ponga fine al conflitto. Lo ha precisato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in una dichiarazione per il quotidiano Usa “New York Times”. "Attualmente non ci sono motivi per concludere un accordo. Continueremo l'operazione nel prossimo futuro", ha detto Peskov. In precedenza il Cremlino aveva fatto sapere che non ci sono prerequisiti per il passaggio della situazione in Ucraina a un corso pacifico, e che la priorità assoluta per la Russia è raggiungere gli obiettivi dell'operazione speciale.(Rum)