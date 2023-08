Trasporti: Folgori (Feoli), accordo Cgil-Sic esempio per relazioni sindacali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione europea dei trasporti e della logistica integrata (Feoli) esprime in una nota "soddisfazione per l'accordo sindacale di secondo livello siglato da Cgil e Sic Europe. L'azienda riconosce a tutto il personale un aumento medio mensile di 110 euro, con evidente soddisfazione tanto dei lavoratori quanto del sindacato. Le relazioni tra Cgil e Sic Europe rappresentano un modello di concertazione e dialogo nell'esclusivo interesse dei lavoratori e del servizio reso agli utenti. Come Feoli - dichiara Enrico Folgori, presidente della Federazione - non possiamo che plaudere all'intesa ed augurarci che questo esempio venga seguito anche dalle altre sigle sindacali e dagli altri operatori del settore. Quando il sindacato fa responsabilmente e con buon senso il proprio lavoro e la parte datoriale ha l'intelligenza di ascoltare le esigenze dei lavoratori nascono accordi che fanno bene all'economia del Paese".(Com)