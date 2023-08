Bosnia: esportazioni di birra in aumento di oltre il 25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia Erzegovina ha esportato, tra gennaio e giugno di quest’anno, una quantità di birra pari al 25,7 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I dati sono stati diffusi dalla Camera di commercio bosniaca e vedono il valore delle esportazioni di birra nella prima metà dell'anno pari a 5,4 milioni di marchi convertibili (circa 2,7 milioni di euro), ovvero il 53,9 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.(Seb)