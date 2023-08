Rovereto: Pellegrino (Fd'I), bene Piantedosi su riforme sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio esprimere il mio cordoglio alla famiglia della donna vigliaccamente abusata e picchiata da un senza dimora a Rovereto e poi deceduta per la violenza subita. Plaudo alla volontà del ministro Piantedosi di presentare a settembre un pacchetto di riforme volte a contrastare questi fenomeni criminali. Nelle nostre città le donne non sono più sicure. Deve essere fatto quanto più possibile per prevenire che nelle nostre strade accadano tragedie di questo tipo". Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d'Italia, Cinzia Pellegrino, coordinatrice nazionale del dipartimento Tutela vittime di Fd'I.(Com)