Siria: sei membri forze governative uccisi in attacco gruppo salafita Hayat Tahrir al Sham

- Sei membri delle forze del governative siriane sono stati uccisi in un attacco compiuto dal gruppo salafita di opposizione Hayat Tahrir al Sham (Hts), nella provincia di Latakia, nella Siria occidentale. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una fitta rete di fonti sul territorio, secondo la quale altri due militari sono rimasti feriti. L’esercito siriano non ha al momento rilasciato alcun commento. Il Sohr ha spiegato che l’attacco ha preso di mira un sito utilizzato fino a qualche settimane fa dai miliziani del gruppo salafita.(Res)