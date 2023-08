Carceri: sceso da gru detenuto in protesta a Rebibbia, aveva minacciato di buttarsi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il detenuto che questa mattina si è arrampicato sulla gru nel carcere di Rebibbia a Roma è un italiano di 45 anni. L'uomo è in carcere per armi e maltrattamenti in famiglia e finisce la pena nel 2024. A convincerlo a scendere sono stati gli agenti della squadra negoziatori, un nuovo reparto della questura di Roma, che agisce su impulso del questore ed è diretto dal dirigente del soccorso pubblico. Il personale è composto da altri reparti della questura appositamente formati nella scuola di Pescara. Alle 14:30 l'uomo è stato convinto a scendere (Rer)