Trasporti: Murelli (Lega), svolta per targhe storiche, Salvini dopo anni sblocca decreto

23 luglio 2021

- "Dopo anni di stallo", il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto attuativo riferito alle targhe storiche: "in questo modo si darà finalmente la possibilità di apporre sulle auto o moto storiche una targa conforme all'originale del periodo di prima immatricolazione che consentirà di preservare intatto il fascino di questi veicoli". Lo dichiara la senatrice della Lega Elena Murelli, presidente dell'Intergruppo motorismo storico. "Ringrazio non solo il vicepremier per aver dato una risposta concreta, dopo molti anni, agli appassionati di questi veicoli, ma anche i tanti colleghi della Lega che negli anni si sono spesi per questo importante risultato; in particolare il mio predecessore il deputato Giovanni Tombolato che con costanza e determinazione ha seguito questo lungo percorso che per gli appassionati ha una grande importanza dando loro la possibilità di ristabilire l'originalità più completa dei propri veicoli storici, e per le moto il senatore Stefano Corti. Ricordo - aggiunge la senatrice - che in Italia sono circa 500.000 gli appassionati di motoveicoli e autoveicoli storici autentici. Un patrimonio storico e culturale che viene preservato e tramandato di generazione in generazione anche grazie a un folto numero di collezionisti in tutto il mondo. Con la Lega al governo continua il cambio di passo".(Rin)