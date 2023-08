Turismo: Santanchè, plausibile lieve flessione ad agosto, proporremo visione più strutturata e industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati oggi ci parlano di una lieve flessione dei flussi turistici in agosto, ma questo - a mio avviso - non è che l’ennesima conferma di come il mondo del turismo e dei viaggi sia cambiato dopo il Covid". Lo scrive su Facebook il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. I dati di agosto "arrivano dopo un luglio che è andato ben oltre le aspettative, superando i dati del 2019, ultimo anno pre-pandemia, sia in termini di presenze che di prenotazioni, con l’Italia che si conferma la nazione più prenotata anche rispetto a competitor come Spagna o Francia. Quindi una leggera flessione è del tutto plausibile. Questo però apre le porte ad un ragionamento più ampio ed a una riflessione che mi riservo di ampliare in futuro", aggiunge. (segue) (Rin)