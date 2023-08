Strage Bologna: Mattia (Pd), Rocca promuova inserimento antifascismo in Statuto Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' ancora in attesa di essere discussa e approvata la proposta di legge "a mia prima firma volta ad inserire nello statuto regionale i riferimenti all'antifascismo e alla Resistenza, quali valori fondanti della nostra Repubblica democratica. Non vorrei che a tenerla in un cassetto fosse quello stesso humus culturale da cui sono nate le dichiarazioni negazioniste sulla strage di Bologna del portavoce della comunicazione della Regione Lazio Marcello De Angelis". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia. "Il presidente Rocca corra immediatamente ai ripari: si dissoci dalle parole di De Angelis e promuova l'inserimento dell'antifascismo nello statuto della Regione, in modo da fugare una volta per tutte qualunque ambiguità in merito", conclude Mattia. (Com)